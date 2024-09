Unida, groupe de la scène "Desert rock" americain fondé par John Garcia de Kyuss, sera de passage prochainement en France pour une date unique : le 25 septembre au Backstage By The Mill à Paris. Il fêtera ses deux premiers opus avec un line-up qui sera fourni des membres fondateurs, Arthur Seay (guitare) et Miguel Cancino (batterie), accompagnés du bassiste Collyn McCoy (Ultra Electric Mega Galactic) et du chanteur Mark Sunshine (RiotGod). La première partie sera assurée par Electric Jaguar Baby.

