Après "Decimate", Grava (sludge metal Féroïen-Danois) dévoile un peu plus son prochain album, The great white nothing, avec "Mangled", un titre posté chez nos confrères de Toilet ov Hell. L'album sortira le 28 septembre en vinyle chez VinylTroll et en CD chez Aesthetic Death.

[ Mangled: Toilet ov Hell ]