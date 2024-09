Weezer a débuté leur tournée 'Voyage to the Blue Planet' qui célèbre les 30 ans de leur 1er album éponyme, mieux connu comme The blue album. Ce dernier a été le sujet d'une réédition qui arrive le 1er novembre et qui comportera pas moins de 50 chansons dont plusieurs inédits (démos, concerts etc). L'une de ces raretés, le plus ancien enregistrement connu de "Undone - the sweater song" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]