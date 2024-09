Slomosa, groupe de desert rock de Bergen (Norvège), a posté 3 titres de son prochain album sur Bandcamp. Il s'intitule Tundra rock et sera disponible à partir du 13 septembre via Stickman Records. Le groupe sera en concert en France, le 1er novembre à Paris, le 3 à Toulouse et le 4 à Marseille.

[ Slomosa: Facebook ] [plus d'infos]