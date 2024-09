Chris Adler, l'ex batteur de Lamb Of God s'est associé avec le chanteur Alex Villarreal, le guitariste Tim Ossenfort, le bassiste Taylor Brandt et le claviériste Tim King pour former un nouveau groupe de rock appelé Shallow Rising. "Further", un premier aperçu, est écoutable dans la suite.

