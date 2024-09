Le frontman de Black Midi, Geordie Greep, a confirmé que le groupe s'est séparé pour de bon. Il y a fait des allusions le mois dernier, alors que leur management avait affirmé que les membres faisaient une pause pour se focaliser sur des projets solo, mais que la porte restait ouverte pour Black Midi. Cependant, cette fois-ci, le chanteur a mentionné que les membres du groupe n'étaient plus en contact depuis un moment, et que s'il pouvait revenir dans le temps, il aurait annoncé les choses différemment. L'aventure est donc bel et bien finie.