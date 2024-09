La fille d'Ozzy Osbourne également la femme de Sid Wilson (DJ de Slipknot) aurait démasqué par accident le claviériste du groupe. Sur une photo partagée de Corey Taylor et son fils Sydney, on peut y voir dans le fond un gazier en acoutrement Slipknot qui ne ressemble à aucun des membres connus. Il a donc vite été spéculé que ce dernier serait le claviériste mystère qui a remplacé Craig Jones l'année dernière. L'homme en question semblerait être Jeff Karnowski, qui avait déjà joué avec Clown et Tortilla man au sein de Dirty Little Rabbits.