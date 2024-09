Sinthome, trio post-punk / coldwave nivernais qui existe depuis trois ans, sortira le 25 septembre son premier album (qui fait suite à deux EP). Il s'intitule L'ombre des croix et a été mixé et masterisé par Seb Normal (Delacave, Le Chemin De La Honte...). A la suite, il est possible d'en découvrir un premier extrait : "Lumière noire". Si tu veux les voir en live, ils feront une release party au Café Charbon à Nevers le 14 novembre avec Gli Insetti Nell'Ambra, Frissson et Cannes à Sons. [plus d'infos]