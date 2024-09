Le rockeur canadien Bryan Adams a clippé sa version de "War machine", l'une des 2 chansons qu'il a co-écrit dans les années 80 avec Jim Vallance et Gene Simmons de Kiss. "War machine" et "Rock and roll hell", sont toutes 2 initiallement apparues sur Creatures of the night, l'album de Kiss sorti en 1982. Les 2 titres sont dans la suite. [plus d'infos]