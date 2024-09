Kim Deal (ex-Pixies, The Breeders) sortira son album solo, Nobody Loves You More, le 22 novembre prochain via 4D. Composé de 11 chansons, cet album voit les participations de Kelley Deal, Mando Lopez, Jim Macpherson, Britt Walford (The Breeders), Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs), Fay Milton et Ayse Hassan (Savages). Un deuxième single a été présenté en clip : "Crystal breath". [plus d'infos]