The Smile enchaîne et a annoncé la sortie de Cutouts, un troisième album de 10 titres à venir le 4 octobre via XL Recordings. Ce dernier a été enregistré à Oxford et aux studios Abbey Road pendant la même période que Wall of eyes, paru en janvier dernier., et a été produit par Sam Petts-Davies et comprend des arrangements aux cordes du London Contemporary Orchestra. Cette annonce arrive avec la présentation de deux nouveaux titres, "Foreign spies" et "Zero sum", mis en vidéo par l'artiste audiovisuel Weirdcore. [plus d'infos]