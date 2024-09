Naked Record Club va sortir le 1er octobre un vinyle collector de 12' contenant 2 titres de The Cure intitulé The Cure - novembre : Live in France 2022. Il s'agit, comme son nom l'indique de titres enregistrés live en France en 2022 (l'un à Montpellier avec "And nothing is forever", l'autre à Toulouse avec "I can never say goodbye"). Ce vinyle est limité à 5000 exemplaires, ceux numérotés 1-100 seront dédicacés par Robert Smith et vendus sur www.thecure.com, tandis que les autres seront vendus sur le site du label. Tous les bénéfices seront reversés à la fondation caritative pour le climat Earth Percent.