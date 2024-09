Le duo de noise-math-rock lyonnais Boucan présentera un nouvel album le 20 septembre prochain. Il s'intitule Deux et sa sortie se fera via Abreaction Production, Araki Records, Bigoût Records, Day Off, Muzotte, et Vox Project. Le groupe fera sa première release party le 21 septembre au Bar des Capucins, à Lyon avec deux groupes invités : Dada Rose et Lésion Étrange.