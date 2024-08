Ici D'ailleurs a publié la compilation Radio Alice : The infamous broadcast sortie le 23 août dans laquelle se trouve 6 titres originaux imaginée par Andréa Stillacci avec la fine fleur de la scène expé italienne d'aujourd'hui, et inspirée par les dernières minutes de l'emblématique station pirate des années 70. Au casting de cette compilation, on y retrouve le duo Distorsonic, le guitariste Xabier Iriondo (Afterhours, Buñuel), Paolo L. Bandera (Sigillum S...), Stefania Pedretti aka Alos d'OvO, Anna Bolena aka G.A.Z.A, ou encore Giulia Parin Zecchin aka Julinko (Bosco Sacro). [plus d'infos]