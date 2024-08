Buñuel est de retour le 25 octobre avec un nouvel album, Mansuetude (Skin Graft Records / Overdrive Records), dans lequel trois featurings sont à compter : Duane Denison de The Jesus Lizard, Jacob Bannon de Converge et Megan Osztrosits de Couch Slut. Un premier extrait se découvre à la suite avec "Drug bum". [plus d'infos]