Après un premier single, The Hard Quartet, nouveau groupe formé par Emmett Kelly (The Cairo Gang), Stephen Malkmus (Pavement, The Jicks, the Silver Jews, Straw Dogs), Matt Sweeny (Chavez, Superwolf, Superwolves) et Jim White (Dirty Three, Xylouris), annonce un nouveau clip pour un nouveau titre intitulé "Rio's song" et la date de sortie de leur premier album qui sera le 4 octobre par le biais de Matador. [plus d'infos]