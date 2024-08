Geordie Greep, vocaliste et guitariste de Black Midi, entame une carrière solo et sortira un premier album le 4 octobre prochain via Rough Trade. Enregistré sur deux continents, The New Sound compte la participation de 30 musiciens et se dévoile via un premier single intitulé "Holy holy" qui a été clippé par Ethan & Tom. L'artiste sera en concert à Paris le 3 décembre prochain au Point Éphémère. [plus d'infos]