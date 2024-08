C'est officiel depuis ce matin, Oasis se reforme après 15 ans de brouille entre les frangins Gallagher. C'était peu avant de monter sur scène à Rock en Seine en 2009 que le groupe avait splitté. Le groupe iconique de la brit pop, meilleur ennemi de Blur, se retrouve l'an prochain pour une salve de dates au Royaume-Uni et en Irlande en juillet et août 2025. Un teaser est dispo pour cette annonce. Mise en vente des billets le 31 août matin. [plus d'infos]