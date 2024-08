Les Australiens d'Amyl And The Sniffers ont annoncé la sortie de leur troisième album, Cartoon darkness pour le 25 octobre sur Rough Trade. Les 13 titres ont été enregistrés avec Nick Launey (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs) aux 606 studios des Foo Fighters à Los Angeles. Deux extraits sont à découvrir à la suite : "'u should not be doing that" et "Chewing gum". Ils seront en concert à l'Olympia (Paris) le 27 novembre prochain. [plus d'infos]