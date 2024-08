Disponible à partir du 17 septembre sur Paramount+, un documentaire sur l'apogée du hair metal dans les années 80 va sortir. Au programme de ce Nöthin' but a good time: the uncensored story of '80s hair metal dirigé par Jeff Tremaine à qui l'on doit Jackass ou encore The dirt (sur Mötley Crüe), des interviews de membres de Guns N' Roses, Def Leppard, ou encore Poison. Un trailer est dispo. [plus d'infos]