Andy Lewis, Popincourt, Papernut Cambridge et Robert Rotifer se sont associés pour célébrer les Pretty Things à l'occasion des 60 ans de la sortie de leur premier single "Rosalyn". Compilés sous le patronyme House of Four, les quatre titres de chacun de ces artistes ont fait l'objet d'une sortie physique House of Four play the Pretty Things le 23 août via le label anglais Gare du Nord Records. [plus d'infos]