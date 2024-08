Les membres d'Impaled Rektum sont incarcérés dans une prison norvégienne lorsqu'ils découvrent que la famille du guitariste est confrontée à d'importants problèmes financiers. Afin de les aider, le groupe s'évade de prison et entreprend un voyage à travers l'Europe du Nord pour se produire au festival de metal le plus grand et le plus sauvage du monde : le Wacken Open Air. Tel est le pitch improbable de Heavier trip, un film qui sortira à l'automne au cinéma. La bande-annonce est à découvrir ci-après. [plus d'infos]