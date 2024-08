Le duo Dame Area (indus/synthwave - Barcelone) a joué 4 titres dans les locaux de KEXP. Son nouvel album Toda la verdad sobre Dame Area est prévu pour le 13 septembre et sortira en deux versions, l'une pour l'Espagne (via Humo Internacional) et l'autre pour le reste du Monde (via Mannequin Records). La vidéo se trouve à la suite accompagnée de quelques extraits du nouvel album à découvrir. [plus d'infos]