D'abord lecteur, David est devenu rédacteur du W-Fenec durant plusieurs années (entre 2008 et 2017) sous le pseudonyme de Cactus. Il avait ensuite pris ses distances avec l'écriture tout en restant un passionné de rock œuvrant "dans l'ombre" des salles (La Malterie) et des assos (Mohamed Dali). Il a pris encore un peu plus de distance samedi.

On n'oubliera jamais l'ami qu'il était, son talent pour raconter des histoires, son flegme et sa passion.

Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.