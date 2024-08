La dernière journée du Motocultor 2024 débute à peine que le festival tease déjà sur son affiche 2025 ! Ce sera du 14 au 17 août avec au moins Machine Head, Dimmu Borgir, Blind Guardian, Landmvrks, Eivor, Me And That Man, Kataklysm, All For Metal, Between The Buried And Me, Enthroned, Gutalax et Suffocation !