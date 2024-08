Deux ans après la sortie de leur premier album This is not a record, le trio norvégien de power-violence/grind Rat Lord (dont 2 membres sont issus de Blood Command) est de retour avec un nouvel effort intitulé Blazed in the northern sky, qui sortira le 30 août via Loyal Blood Records (Sostre, The Mansters). Trois extraits sont disponibles à la suite. [plus d'infos]