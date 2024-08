Soaring Highs and Brutal Lows: The Voices of Women in Metal, un documentaire sur les chanteuses dans le metal sorti en 2015 et réalisé par Mark Harwood, est disponible en VO sur la plateforme The Pit. Dans ce docu, la parole a été donnée à Alissa White-Gluz (Arch Enemy, ex-The Agonist), Floor Jansen (Nightwish, ex-After Forever), Doro Pesch (Doro, ex-Warlock), Simone Simons (Epica), Charlotte Wessels (ex-Delain, ex-To Elysium), Marcela Bovio (MaYaN, Stream of Passion), Anneke van Giersbergen (Agua de Annique, ex-The Gathering) et Kobra Paige (Kobra and the Lotus). Pour ceux qui n'ont pas de compte, un essai de 7 jours vous est offert.

