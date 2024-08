Après des années de collaboration avec This Will Destroy You, les deux guitaristes Jeremy Galindo et Christopher King ont décidé de poursuivre chacun de leur côtés leurs propres projets musicaux. Désormais les deux tourneront dans des formations distinctes : Jeremy sera avec Ethan Philipps (Body Tape, Blank Hellscape), Johnnie McBryde et Nicholas Huft (tous les deux jouaient dans Dismissal), tandis que Christopher récupère la section rythmique du groupe avec le multi-instrumentiste Masaru Takaku. Les deux groupes ont dealé le fait de pouvoir jouer du This Will Destroy You sur scène et, bien évidemment, leurs nouveaux morceaux, dès que leurs projets auront bien avancé.