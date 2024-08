Trent Reznor et Atticus Ross ont composé la bande originale du film Tron: Ares, le troisième volet de la franchise, signé Joachim Rønning, qui sortira en salle en octobre 2025. Il s'agit de leur première B.O. signée sous le nom Nine Inch Nails et on y trouvera de nouveaux morceaux du groupe. Cette bonne nouvelle s'accompagne malheureusement d'une mauvaise : Jared Leto joue dans le film (aux côtés de Jeff Bridges, déjà présent dans les deux premiers long-métrages, Tron de 1982 et Tron: Legacy paru en 2010 et dont Daft Punk s'était chargé de la musique). [plus d'infos]