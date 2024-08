Des versions étendues de Mind games, album de John Lennon sorti en 1973, ont été rééditées le 12 juillet derniers dans plusieurs formats, dont une édition super deluxe limitée à 1100 unités dans le monde. Le 2 aout dernier, l'album est ressorti avec la version "The ultimate mixes", on peut l'écouter à la suite. [plus d'infos]