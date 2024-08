Le groupe Cosmic Club ( rock/métal instrumental) recherche son.sa nouveau.elle bassiste (5 cordes)



Inspirations : The Ocean, Russian Circle, Toska...



Toutes les compositions sont pensées comme une histoire ou un film (thèmes abordés : écologie, évolution, anthropocene, etc.).



Ce projet demande une rigueur de composition et un certain investissement.



Nous ne courrons pas après les dates et les bars, nous visons peu mais des scènes sympa et de préférence déclarées. Pour cela nous sommes accompagnés par deux techniciens (Son et Lumière).



Nous recherchons un.e musicien.ne ayant une bonne connaissance de son matériel.



Nous travaillons beaucoup à distance et en MAO, il faut donc être équipé en fonction.



Critères / qualités recherchées :

- avoir des connaissances en harmonie

- être à l'aise avec les mesures composées et les placements rythmiques atypiques

- être véhiculé

- potard "EGO" au minimum 🙃



Pour écouter l'univers de Cosmic club, vous pouvez vous rendre sur les plates-formes de streaming et écouter nos trois derniers titres (le 1er EP n'étant pas dans la même lignée) : Darwin-Symbiose-Clock.



MP pour en discuter et + d'infos : cosmicclub.music@gmail.com