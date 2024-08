Voilà bientôt trois ans depuis notre premier concert à La Chaouée en septembre 2021. Trois années pleines de vie, de partage, de rage et de folie, deux sessions lives, un premier album et sa furieuse release party aux Trinitaires avec TIMÜT, beaucoup de concerts et leurs kilomètres parcourus, une sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, l'ouverture des Nancy Jazz Pulsations avec Erik Truffaz, nos premières tournées, etc.



Nous faisons tout pour nous organiser, nous structurer sans perdre le fil de ce que nous racontons et tentons de saisir : un désir de paix et d'amour mu par une colère, une rage invitant à la révolte contre un ordre des choses chaque jour plus brutal et injuste. Nous ne pensions pas en arriver là quand nous avons commencé à jouer ensemble pour nous amuser et essayer de nouvelles choses...



Voilà donc trois ans que nous avançons à vue, avec les quelques fonds accumulés. Nous avons auto-financé deux live sessions, un album, des résidences de travail, de création. Toujours dans un soucis d'indépendance, nous avons fondé un collectif, dont on vous parlera prochainement, qui nous a permis de fabriquer nos propre outils de production.



Nous travaillons depuis un an déjà à la fabrication de notre prochain album, et nous aimerions pouvoir l'enregistrer dans un studio particulier, un peu plus loin et plus cher que pour le précédent, le faire mixer et masteriser par des gens en particulier (un peu plus loin et plus cher là aussi), le faire presser sur vinyle (pas forcément plus loin mais plus cher que sur CD), etc. Là, nos petites économies ne suffisent plus. Alors on vous propose de nous aider !



Ce ne sera pas pour le caviar au petit dej' dans un studio à Dubaï avec un featuring d'Arielle Dombasle ni pour la location d'une villa avec piscine et vue sur la mer à Ibiza pour une création In Situ s'inspirant des yachts et de leurs proprios super funs (pour tout ça, Rachida Dati a sans doute débloqué des fonds) ... Ce sera surtout pour rémunérer dignement le travail de ceux qui vont nous aider à faire tout ça (on vous fait la liste sur le site de la cagnotte). La sortie de l'album est prévue pour la fin du printemps 2025 avec une tournée pour l'occasion.



Ce sont vos commentaires enjoués, vos critiques constructives, vos virulentes envolées qui nous ont permis d'avancer dans notre démarche à tâtons, à côté d'une industrie culturelle souvent stéréotypée et absurde, il est donc un peu regrettable pour nous d'avoir à vous demander cet effort, surtout à ceux qui sont au plus bas financièrement. Deux choses donc :



1. Peu importe la somme, ça reste un coup de pouce !



2. On fait tout pour que notre travail soit digne de ça.



Merci à tous.tes celle.ux qui nous soutiennent déjà.