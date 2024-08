Wes Scantlin, le frontman de Puddle Of Mudd, a encore fait des siennes. On se rappelle qu'en 2017, il avait été arrêté pour port d'armes alors qu'il tentait de rentrer avec dans un avion. Tout récemment, il a fait l'objet d'un contrôle routier qui a mal tourné. Refusant de sortir de son véhicule, les policiers ont découvert qu'il était sous mandat d'arrêt et ont appelé des renforts et un négociateur de crise. Il a fini par se faire gazer puis, comme cela ne marchait pas, a pris une balle non létale pour finir à l'hosto. Il doit comparaître devant le tribunal le 20 août.