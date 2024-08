Les Canadiens de Suuns ont publié le clip de "Overture", titre extrait de The breaks, leur 7e album qui sortira le 6 septembre chez Joyful Noise Recordings et Modulor. Notez que le groupe sera présent sur scène le 15 septembre à Lyon (Épicerie Moderne), le 16 septembre à Marseille (Espace Julien) et le 17 septembre à Paris (Trabendo). [plus d'infos]