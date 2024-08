The Hard Quartet est un nouveau groupe formé par Emmett Kelly (The Cairo Gang), Stephen Malkmus (Pavement, The Jicks, the Silver Jews, Straw Dogs), Matt Sweeny (Chavez, Superwolf, Superwolves) et Jim White (Dirty Three, Xylouris). Le quatuor a livré un premier single à découvrir à la suite : "Earth hater". [plus d'infos]