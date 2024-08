Le groupe de prog suédois Opeth revient en France, et plus particulièrement à l'Olympia à Paris pour une date unique : le 21 février 2025. Ils présenteront leur 14ème album studio The last will & testament, dont la sortie est prévue le 11 octobre 2024 via Reigning Phoenix Music, et seront accompagnés de Grand Magnus pour la 1ere partie. On remet le premier extrait de leur nouvel album dans la suite. [plus d'infos]