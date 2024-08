Le duo américain tUnE-yArDs fête cette année les 10 ans de la sortie de leur 3e album studio Nikki nack. Pour l'occasion, ils proposent une version étendue intitulée Nikki Nack Deluxe qui sortira le 9 août sur les plateformes de streaming. En plus du tracklisting original, l'opus sera agrémenté de deux titres ("Nobody/Anybody" et "Rally") tirés des sessions d'enregistrement de 2014, d'une nouvelle version de "Water fountain" interprété par le groupe, ainsi que de "Water from your fountain", une déconstruction de ce titre pré-cité par un autre duo, Water From Your Eyes, qui est à découvrir à la suite. [plus d'infos]