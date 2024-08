La salle de spectacle l'Empreinte à Savigny le Temple (77) fête ses 25 ans cette année et fera de septembre à décembre 2024 la part belle au metal/rock. Pour l'occasion, une quantité de groupes viendront fouler les planches de la scène de cette salle tels que Benighted, Myrath, Sortilège, Soen, Shaârghot, Kill The Princess, Lofofora, Akiavel, Madlen Keys, Johnnie Carwash et Wakan Tanka. Plus d'infos en cliquant ci-dessous.

[ L'Empreinte: Site officiel ]