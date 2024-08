Blind Guardian a sorti une version réenregistrée et remasterisée de son album de 1992 Somewhere far beyond. Cette nouvelle version inclut par ailleurs, outre la version réenregistrée en question, une captation live intégrale de l'album et des bonus live vidéo dont une au Hellfest. La version revisitée de "The bard's song - In the forest" est à mater par là. [plus d'infos]