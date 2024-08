The Pit, la plateforme VOD consacrée au rock/metal, a ajouté dans son catalogue le film "Punk the capital : The rise of punk in Washington D.C (1976-1983)", sorti en 2019 et réalisé par James June Schneider, Paul Bishow, Sam Lavine. Bad Brains, Minor Threat, Henry Rollins, Ian MacKaye, HR, Jello Biafra et Cynthia Connolly font partie des acteurs de ce film à voir ci-dessous en bénéficiant d'un essai de 7 jours. Un teaser est également à la suite.

