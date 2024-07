Antler Family, groupe de post-punk-goth d'Oakland formé en 2017 par Mia Dean (Blood Moon Wedding), Tom Flynn (Fang, Duh, Tapeworm, Melvins , Star Pimp), Tom Dean (Blood Moon Wedding, Code of the West) et Stark Raving Brad (Hellbillies, The Freak Accident), ont présenté la vidéo de "Bring me back my love", extrait de leur premier album éponyme sorti récemment via Boner Records. [plus d'infos]