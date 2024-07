La 19e édition du Festival Invisible se tiendra du 19 au 23 novembre 2024 à Brest, dans différents lieux de la ville (Le Quartz - Scène Nationale de Brest, La Carène, Passerelle - Centre d'Art Contemporain, le Mac Orlan, La PAM (en cours de confirmation), Bad Seeds Records Shop, UBO). Parmi les groupes programmés, on pourra y voir Xiu Xiu , Winter Family , Les Tétines Noires , Tout Bleu ou Société Étrange . [ Le Festival Invisible : Site officiel ] [ plus d'infos ]

Programmation complète :



XIU XIU

WINTER FAMILY

LES TÉTINES NOIRES

EAT-GIRLS

WHY PATTERNS ?

NOËL AKCHOTÉ

TOUT BLEU

MÜTTERLEIN

CASIOMAHA

ATTAQUE SOUPLE

EVICSHEN

SOCIÉTÉ ÉTRANGE

GRASSMAN VS BIGFOOT VS MANEVEAU

ARNAUD LE GOUËFFLEC, MOCKE, CLAIRE GRUPALLO, ANTOINE MESAJER

JULIEN SOLÉ, PIERRE MALMA

GILLES DE KERDREL

LA DÉGUSTATION INVISIBLE

LE JOURNAL INVISIBLE

CHANSONS CARTON

BAD SEEDS DIDIER SET