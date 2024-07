Fast Eddie Clarke, l'ancien guitariste de Motörhead et Fastway décédé en 2018, sera célébré le 6 septembre via un coffret nommé Make my day : the rock 'n' roll story of Fast Eddie Clarke contenant 4 CDs et un livre de 320 pages écrit par le journaliste rock Kris Needs en collaboration avec Mariko Fujiwara, la veuve de Clarke.