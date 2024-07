Le Wacken Open Air fait monter la hype autour de l'ouverture de sa billetterie pour son édition 2025 sur cette vidéo montée autour d'une bande-son signée Cradle of Filth et Architects. Mise en vente des sésames le 4 août à 20h00. Le festival se déroulera du 30 juillet au 2 août 2025. [plus d'infos]