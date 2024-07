The Get Up Kids, fer de lance de l'emo Midwest 90's célèbre les 25 ans de son album culte Something to write home about avec un double vinyle comprenant une version remasterisée et un deuxième LP de 12 titres (inédits, démos, acoustiques). Cela sortira le 20 septembre chez Polyvinyl Records. Le clip "Holiday" avec des extraits vidéos d'époque se regarde à la suite. [plus d'infos]