La nouvelle édition du festival Foud'Rock à l'Estaminet à Magny-les-Hameaux (78) se tiendra les 15 et 16 novembre prochain avec une programmation qui devrait satisfaire nos lecteurs. Jugez plutôt : Lofofora , Dätcha Mandala , Sun Brutal Pop , Ways. , Jiro , ODC , Fences\\\\ et le vainqueur du tremplin. + d'infos à la suite [ plus d'infos ]

🎸🔥 Ca va trembler dans les Yvelines 🔥🎸



Au programme de cette édition, 8 groupes rock & métal répartis sur 2 soirées.



⚡️ Le 15 novembre c'est SUN Brutal Pop qui vous embarque dans son univers où s'entremêlent mélodies pop catchy, growling , riffs mitrailleurs et double pédale 🎶🐺

Et en début de soirée, vous aurez le gagnant du Tremplin Foud'Rock, suivi de Fences\\\\ et WAYS.



⚡️ Le 16 novembre, c'est la légende du métal-punk français, LOFOFORA, qui sera la tête d'affiche de la soirée! 🎤💥

Et on commencera ce 2e jour de festival avec Jiro, ODC et Dätcha Mandala.



On espère que vous êtes chauds pour pogoter au son des riffs puissants pour une nouvelle belle édition du festival Foud'Rock. 🤟



📅 Date : 15 et 16 novembre 2024

📍 Lieu : L'Estaminet, Magny-les-Hameaux (78)

🎟️ Les préventes sont ouvertes!



Billetterie: https://bit.ly/foudrock2024



Tarif des préventes:

- vendredi 15 novembre: 22€

- samedi 16 novembre: 25€

- pass 2 jours: 40€

- gratuit pour les moins de 14 ans



Réservez vos billets dès maintenant et rejoignez-nous pour LE festival rock/métal du Sud-Ouest parisien !