Le jeune trio de garage rock Lifeguard a sorti un nouveau single, "Minitry/Energie" accompagné d'une reprise de 'Telepathic Love' des Wipers. Les 2 titres ont été enregistrés à Los Angeles avec le producteur Randy Randall (No Age) et prennent la suite de leur double EP Crowd can talk + Dressed in trenches sorti en 2023 chez Matador. Les titres sont désormais disponibles en digital et paraîtront en édition limitée format vinyle 7" le 25 octobre prochain. [plus d'infos]