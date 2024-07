Après un premier volume, le volume 2 de la compilation Heartists for Palestine est disponible sur Bandcamp à la suite. Il s'agit d'un projet bénévole, né du désir de rassembler des artistes, musiciennes et musiciens pour venir en aide aux populations civiles de la bande de Gaza. Tous les morceaux sont inédits et sont offerts par les artistes (dont John Parish, This Is The Kit et Françoiz Breut). On peut acheter cette compilation digitale à partir de 10 euros. Tous les fonds qu'il permettra de collecter seront intégralement reversés à PMRS (Palestinian Medical Relief Society), une organisation d'accès aux soins créée en 1979 et présente sur tout le territoire palestinien. [plus d'infos]