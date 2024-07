Deux ans après l'édition du siècle du Hellfest qui avait vu une double édition du festival de musiques extrêmes, les patrons du thrash metal de MetallicA étaient de retour à Clisson Rock City cette année. Loin de proposer un set sans défaut dont une poussive interprétation de "L'aventurier" d'Indochine, ils ont néanmoins partagé les iconiques titres "Creeping death" et "For whom the bell tolls" sur la toile. [plus d'infos]