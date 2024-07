Walk with me, 4ème album du groupe fusion Dog Eat Dog était sorti en 2006 chez Nuclear Blast mais suite à divers problèmes légaux et internes au label, il avait trop rapidement été retiré des bacs. Grâce à Metalville, il va être ré-édité en CD/LP/Digital le 20 septembre et sera suivi d'une tournée européenne.

[ Event FB ] [plus d'infos]